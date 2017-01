Mie Ramen di Tempat Ini Sasar Pecinta Kuliner Jepang

Coffee and Resto One Piece Bubble

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bagi pencinta mie ramen, cobalah menyantap One Peace Ramen atau yang lebih dikenal dengan mie ramen di One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

"Mie ramen ini cukup berbeda dengan mie lainnya di Banjarmasin karena disertai kaldu ayam," kata Ma'ruf Marketing One Peace Buble Drink and Coffee, Jumat (20/1/2017).

Menurut Ma'ruf, selain kaldu putih ayam ramen, Mie Ramen ini ada toping jamur kuping, daun bawang, rumput laut, wortel, telur dan berbagai macam sayuran lainnya serta racikan ayam. Ramen di One Peace Ramen jauh lebih spesial dibandingkan ramen lainnya. "Mie Ramen ini berkomposisi campuran bahan lokal dan campuran bahan Jepang," kata Ma'ruf.

Ditambahkan Ma'ruf, segmen pasar dari One Peace Ramen ini adalah para pencinta kuliner Jepang. Diharapkan keberaadaan dari One Peace Ramen ini bisa pas dan kena di lidah anak-anak muda dan masyarakat yang suka dengan kuliner Jepang. "Mie Ramen cuma dibanderol Rp25 ribu saja. Harga ini mengikuti harga standar tarif mie lokal saja," ujar Ma'ruf.