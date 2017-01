3 Akun Twitter Kepresidenan AS Berubah Setelah Trump Dilantik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasca pengambilan sumpah Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, tiga akun resmi kepresidenan AS sebelumnya di Twitter langsung berganti nama.

Ketiga nama yang berganti tersebut adalah @POTUS yang dikelola langsung oleh Presiden AS sebelumnya, Barack Obama; @FLOTUS yang dikelola Michelle Obama; dan @WhiteHouse yang dikelola staf Gedung Putih.

Akun Twitter @POTUS selama Obama menjabat sebagai Presiden AS berganti nama menjadi @POTUS44. Begitu pula nama akun kenegaraan Michelle berganti dari @FLOTUS menjadi @FLOTUS44. Angka 44 sendiri menandakan bahwa Obama merupakan Presiden AS ke-44.

Sementara itu, akun @WhiteHouse, berganti nama menjadi @ObamaWhiteHouse.

Akun Twitter Ibu Negara AS telah diserahkan ke Melania Trump

Seluruh kicauan Obama di Twitter semasa menjabat sebagai Presiden AS dipindahkan ke @POTUS44. Begitu pula dengan seluruh tweet Michelle dan Gedung Putih, dipindahkan ke masing-masing akun baru itu.

Dengan demikian, seluruh kicauan Obama, sang istri, dan Gedung Putih di akun kepresidenan terdahulu tetap bisa dilihat sebagai sebuah arsip. Ketiganya tampaknya sudah tidak akan berkicau lagi melalui akun baru tersebut. Tiga akun hanya berlaku sebagai arsip tweet pemerintahan sebelumnya.

Akun @POTUS milik Obama pertama kali dibuat pada 18 Mei 2015. Akun ini telah dipakai untuk berkicau seputar kegiatan dan kebijakan pemerintahan AS.

Sementara itu akun @FLOTUS milik Michelle, yang merupakan representasi First Lady of US atau Ibu Negara AS di Twitter, dibuat pertama kali pada 19 Mei 2015. Akun tersebut dipakai untuk berkicau seputar kegiatan Michelle sebagai Ibu Negara AS.

Pantauan KompasTekno, Sabtu (21/1/2017), akun @POTUS dan @FLOTUS telah dikosongkan dari berbagai kicauan sebelumnya. Keduanya pun telah diserahkan kepada Presiden Donald Trump dan sang istri, Melania Trump.

Kedua akun dengan tweet kosong ini diserahkan pada Jumat, 20 Januari 2017, saat pengambilan sumpah Trump.

Masih belum jelas apa yang akan dilakukan Trump pada akun @POTUS dan @FLOTUS tersebut. Kicauan pertama Trump sebagai Presiden AS justru dilakukan melalui akun pribadinya, @realDonaldTrump, pada Jumat (20/1/2017) menjelang jam 13.00 siang waktu setempat.

Di hari pertama pengelolaan Trump, @POTUS yang baru itu telah diikuti oleh 13,3 juta orang sedangkan @FLOTUS baru diikuti oleh 6,24 juta orang.

@POTUS dengan keterangan nama President Trump baru berkicau untuk pertama kali pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat atau jam 14.00 siang waktu Washington DC. Sedangkan @FLOTUS dengan keterangan nama Melania Trump masih belum mengeluarkan kicauan apapun.

Sedangkan akun gedung pemerintahan yang baru, @WhiteHouse, lebih aktif berkicau. Kicauan pertamanya dilakukan pada Sabtu (21/1/2017) sekitar jam 12.00 dini hari waktu Indonesia Barat atau Jumat (20/1/2017) pukul 12.00 siang waktu Washington DC.

Sebelumnya, Trump memang telah menolak memakai akun Twitter resmi kepresidenan AS.

Presiden ke-45 AS ini mengungkap bahwa dia justru ingin terus berkicau menggunakan akun Twitter pribadi dan terus menambah jumlah pengikutnya.