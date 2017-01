Ini Cerita Dibalik Pelantikan Donald Trump Jadi Presiden Ke-45 AS

Foto-foto suasana pelantikan dan pidato kenegaraan pertama Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald John Trump, Jumat (20/1/2017).

BANJARMASINPOST.CO.ID, WASHINGTON DC - Donald John Trump meraih kemenangan dalam pemilihan umum pada Rabu, 9 November 2016, sehingga terpilih sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS). Itu sebuah kemenangan menakjubkan bagi seorang pengusaha selebriti dan politisi pemula seperti Trump.

Kandidat Partai Republik itu mendobrak dinding Partai Demokrat, yang menempatkan Presiden Barrack Obama memimpin AS selama dua periode. Trump meraih suara mayoritas menentukan di Pennsylvania dan Wisconsin, yang merupakan negara-negara bagian yang tidak memilih kandidat presiden Partai Republik sejak 1980an.

Trump memerlukan kemenangan di hampir semua negara yang diperebutkan, dan dia berhasil melakukannya, mengklaim suara mayoritas di Florida, Ohio, North Carolina dan beberapa negara bagian AS lainnya.

Setelah berhasil menang dalam pemilihan presiden AS yang berlangsung lama dan sengit melawan mantan Ibu Negara Hillary Clinton, maka Trump merengkuh kejayaannya tidak hanya dipenuhi dengan dukungan dan sorakan kegembiraan, namun juga diwarnai dengan aksi protes dari berbagai kalangan.

Donald Trump, didampingi istrinya, Melania, membacakan sumpah saat dilantik menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat, Jumat (21/1/2017).

Bahkan, pelantikan Trump sebagai presiden baru AS pun diwarnai oleh gelombang aksi unjuk rasa di dalam negeri dan luar negeri.

Kalangan aktivis liberal penentang Donald Trump pada Jumat (20/1) di Washington bentrok dengan polisi setelah mereka berupaya menghadang para pendukung Trump, yang akan menghadiri upacara pengukuhan tokoh Partai Republik itu sebagai Presiden AS.

Lebih dari 90 orang ditahan oleh polisi dalam aksi protes anti-Trump di Washington D.C.

Unjuk rasa anti-Trump juga muncul di Jepang. Ratusan orang, sebagian besar pekerja asal AS, pada Jumat melancarkan unjuk rasa di ibu kota negara Jepang, Tokyo, untuk menentang Donald Trump, beberapa jam sebelum ia dilantik di Washington DC.

Walaupun demikian, Trump menjalani proses pemindahan kekuasaan pemerintahan AS dari Presiden Barack Obama secara damai dan lancar.

Presiden AS Donald Trump bersiap memberikan pidato beberapa saat usai dilantik pada Jumat (20/1/2017). Di belakangnya terlihat pendahulunya Barack Obama dan Joe Biden.

Donald Trump secara resmi dilantik sebagai Presiden ke-45 AS di Capitol Hill, yakni gedung dewan perwakilan rakyat AS di Washington D.C. Proses pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Glover Roberts Jr.