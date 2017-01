J&T Express Tawarkan Jasa Kurir Gratis

BANJARMASIN, BPOST - Kehadiran jasa pengiriman barang J &T yang baru ini menawarkan pelayanan spesial. Pengiriman barang oleh konsumen akan dijemput kurir dan itu disediakan gratis.

Sales Manager, J&T express, pusat Jakarta, Iwan Senjaya, menjelaskan bedanya dari jasa pengiriman barang lainnya yakni J&T dalah ekspedisi pertama yang gratis jemput di tempat.

"Kami juga tanpa syarat dan minimum quantity, jadi ribet dan gak perlu dibebani masyrakat. Kita juga Cover all indonesia tanpa pihak ketiga. Jadi pengiriman dilakukan oleh J&T sendiri. juga real time tracking jadi bisa mngecek kondisi proses keberadaan paket. Kita di indonesia sudah 900 titik kantor utama," kata dia.

Sementara, Sujono Sutedjo, selaku GM J&T expres area Kalsel, menambahkan sengaja kami undang pelanggan dan sub agen J&T Kalsel berkumpul dan dipertemukan dalam satu acara ghatering, di acara VIP customer ghatering di aula Aria Barito Hotel Banjarmasin, Sabtu (21/1/2017) malam.

Diterangkannya, Ghatering Customer, ini maksudnya untuk pengenalan kepada masyarakat. "Pembukaan gerai, saat ini seluruh kabupaten sudah buka. Total se kalsel saat ini sudah 19 cabang. Bulan depan kami akan tambah satu lagi di Banjarmasin jalan pramuka. Untuk Banjarmasin saja ada lima, " kata Sujono.

Dia berharap kedepan akan tumbuh sub agen nanti diharapkan akan menjamur. "Syarat menjadi sub agen bisa menghubungi kami atau bisa dayang ke kantor kami di jalan kampung melayu darat ruko no 11 B depan MAN 1, Banjarmasin," katanya. (*)