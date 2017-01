Korban Selamat Perampokan Pulomas, Zanette Tampil Kali Pertama di Acara Hitam Putih

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Akhir tahun lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan perampokan yang menewaskan enam korban di Pulomas.

Salah satu korban selamat, Zanette Kalila, kini mulai tampil di televisi untuk pertama kalinya.

Didampingi ibundanya, Almyanda Saphira, Anet, sapaan Zanette hadir ke studio Hitam Putih bersama Deddy Corbuzier.

Siaran itu ditayangkan dua hari yang lalu, Rabu (18/1/2017).

Bahkan, Deddy pun sempat memposting foto dirinya bersama Anet.

Dengan mengenakan penutup wajah, Anet tampak tersenyum cantik.

"You don't know how strong you are until strong is the only choice your have. (Anda tidak tahu seberapa kuat Anda sampai kuat adalah satu-satunya pilihan Anda miliki)

Manusia adalah satu satunya makhluk hidup yang bisa membunuh tanpa sebuah alasan.

Pain is deep but strong people will raise. This girl show it well," tulis Deddy pada keterangan fotonya. (Nyeri mendalam tetapi orang yang kuat akan meningkatkan. gadis ini menunjukkan dengan baik)," kata Deddy dalam keterangan fotonya.