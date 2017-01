Tim WHO Cek Pelayanan TB di RS Anshari Saleh

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 20 tim kesehatan dari Joint External Monitoring Mission yang terdiri dari Ahli Tuberculosis (TB) Internasional dan mitra dari World Health Organization (WHO), Global Fund, KNCV dan Stop TB Partnership mengujungi beberapa titik pelayanan kesehatan di Kalsel termasuk di Banjarmasin, Jumat (20/1/2017).



Tim ini bergerak ke sejumlah titik, termasuk di RS Anshari Saleh dan RS Islam Banjarmasin, dan gudang farmasi.

Pantauan di RS Anshari Saleh, tim ini dengan cermat dan seksama memeriksa detail bahkan hal yang cukup sederhana pun dipersoalkan, termasuk pengamplopan dan penamaan berkas di pelayanan utama TB di RS Anshari Saleh.



"One Two, Three, Four, why record nothing?, why this is wrote 2015? (Mengapa ini rekam mediknya satu dua tiga sampai empat tidak tertulis kok kosong? Bagaimana ini dan mengapa kok data ini ditulis 2015 kan harusnya 2016?," tanya Uzma Khan salah satu tim mitra dari WHO.



Siang itu, tim menengok ke ruang pelayanan DOTS, untuk pasien Tuberculosis, dan petugas pun dibuat tergeleng geleng.

"Wah dicek sampai sedetail detailnya ternyata, berkas pasien diperiksa satu persatu," kata petugas RS di ruang DOTS tersebut.



Bahkan ahli tubercolosis tersebut juga menanyakan rekoemendasi obatnya apa, dan seberapa serius pelaksanaan yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan itu.

"Apa gak sampel saja pak?," usul petugas di pelayanan itu. Namun dengan tegas Uzma Khan menolaknya.

"No, I will see one by one (tidak, saya akan melihat satu per satu berkas pasien)," kata dia.



Bukan hanya Uzma Khan, siang itu ada tiga orang asing ahli dari Ahli Tuberculosis (TB) Internasional, termasuk Amy Piatek dan Laura juga ikut dalam pemeriksaan kesehatan.

Bahkan yang dikagetkan dan dipertanyakan mereka soal Tuberculosis di rumah sakit ini yang khusus untuk anak.



Mereka mempertanyakan kok laporan untuk klasifikasi anak yang terindikasi tuberculosis tidak ada.

"Maksudnya kami juga mau tau soal TB yang terindikasi di anak anak," kata dia.



Selain mengecek pelayanan, satu tim dari WHO Indonesia, Amelia Yuri, bahkan mewawancarai salah satu pasien yang mau memeriksakan kesehatannya.

Pasien tersebut Abdul Halim (58) yang ditanya seputar pelayanan soal TB di Rumah Sakit tersebut.

"Saya masih belum dikatakan TB, namun untuk kepastiannya saya akan diperiksa bu. Hanya kemarin hanya sesak nafas dan batuk batuk," kata Abdul Halim.



Tidak lama kemudian, Abdul Halim pun dijelaskan seputar TB oleh tim.

Dia menjelaskan seputar Tuberculosis yang mana dia dijelaskan kalau B itu bukan keturunan namun TB adalah penyakit menular yang bisa tertular dari udara.



Sementara, Endang lukito sari, dari subdit TB Kemenkes RI, menjelaskan tujuan kegiatan ingin memotret pelaksanaannya di lapangan apakah pelaksanaannya sesuai standar.

"Kalau tidak sesuai kita akan berikan rekomendasikan nantinya apa-apa saja yang perlu diperkuat, pelayanan yang berkualitas kepada pasien dan pelayanan cepat dan menyembuhkan," tukasnya.



"Monitoring ini dilakukan empat kali dalam setahun. Terakhir dilakukan tahun 2005. Moniforing dilakukan dari berbagai ahli baik dari ahli kesehatan bisa dari LSM International yang dinilai cukup ahli di program TB. Kita akan berikan rekomendasi untuk perbaikan perbaikannya kedepannya," kata dia.



Selain di RS Tersebut, Team Leader dari Joint External Monitoring Mission yang terdiri atas Ahli Tuberculosis (TB) dan KNCV TB Foundation Indonesia mengujungi RS Islam Banjarmasin.