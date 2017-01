Aksi Biola Bakal Meriahkan Fashion Look Competition Aston 2107

COOPORATE Gathering 2 nd born to rock aniversary party, Rabu (14/9/16) malam lalu, di side poll Aston Banua Hotel & Convention Center, Jalan A Yani KM 11,8 Banjar.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Panitia Fashion Look Competition Aston 2107 bersiap menerima pendaftaran. Minggu (29/1/2017), mulai pukul 11:00 Wita di Saffron Restaurant, Aston Banua Hotel & Convention Center, Jalan A Yani Km 11,8, Banjar pendaftaran dibuka.

"Kami informasikan, kami terus menerima pendaftaran. Ayo segera mendaftar, peserta kami batasi. Acara ini akan menarik karena akan dihibur oleh aksi dancer, penampilan DJ, aksi biola dan aksi nyanyi dari anak-anak," kata Kiky Public Relations Manager Aston Banua Hotel & Convention Center, Minggu (22/1/2017).

Menurut Kiky, bagi yang ingin mendaftar Fashion Look Competition Aston 2107, untuk segera menghubungi nomor 0813-50426744 atau bisa mendaftar di Gramedia Veteran, Gramedia Duta Mall, Hotel Aston dan di Dante Coffee Shop, di Grand Banua City Walk No s-15.

Ditambahkan Kiky, peserta yang bisa mengikuti fashion show dengan tema red color ini, mulai usia 4 sampai 18 tahun. Untuk kategori umur peserta yakni usia A itu mulai 4 sampai 7 tahun, kategori B yakni 8 sampai 12 tahun, dan kategori C usia 13 sampai 18 tahun.



Fashion show usia anak-anak hingga remaja ini mengambil tema red color karena satu hari sebelumnya merupakan chinesse new year. "Targetnya sebanyak 200 peserta dan syukur bisa lebih. Untuk registrasi mulai pukul 09:00 sampai pukul 11.00 Wita," kata Kiky.



Untuk biaya pendaftaran hanya Rp 75 ribu per anak, sudah temasuk snack box dan diskon makan siang sebanyak 20 persen untuk makanan Saffron Restaurant. "Kami juga membuka kursi VIP untuk para orangtua yang akan melihat Fashion Look Competition Aston 2017 dalam jarak dekat, yakni di samping panggung. Kursi VIP ini dijual Rp 50 ribu per kursi," katanya.