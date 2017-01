Ternyata, Kafe Bernuasan Jepang Ini Dimintai untuk Tempat Ultah

Coffee and Resto One Piece Bubble

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setiap akhir pekan, One Peace Buble Drink and Coffee, di Jalan Dahlia Raya No 21, Banjarmasin ramai. Kafe dengan suasana kapal Bajak Laut dan nuansa Jepang ini cukup dibanjiri anak muda yang menggelar perayaan ulang tahun.

Ma'ruf, Marketing One Peace Buble Drink and Coffee, Minggu (22/1/2017) mengatakan, di kafenya, cocok untuk tempat ulang tahun. Setidaknya, dalam satu bulan One Peace Buble Drink and Coffee ada tiga sampai empat orang yang berulang tahun.

"Di akhir tahun lalu, malah ada tiga orang yang menggelar acara ulang tahun di sini. Mereka yang menggelar pesta ulang tahun anak-anak muda dan remaja," tegasnya.

Menurut Ma'ruf, menggelar pesta ulang tahun di kafe itu akan mendapatkan suasana yang berbeda. Bagi yang suka nuasa Jepang, One Peace Buble Drink and Coffee adalah pilihan tepat. Kafe ini mengambil konsep bar bajak laut. Selain menawarkan suasana dari bajak laut dari animasi One Piece tersebut dan isi dari kafe ini lebih semua hal berkaitan animasi One Piece.