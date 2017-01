Harga Emas Antam Bisa di Level Rp 600.000 dengan Catatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Performa emas batangan PT Antam Tbk kian mengkilap. Harga logam mulia Antam semakin mendekati level Rp 600.000 per gram.

Mengutip www.logammulia.com, Senin (23/1) harga emas batangan naik Rp 2.000 per gram menjadi Rp 593.000 per gram dengan catatan sudah berhasil naik Rp 4.000 per gram dalam sepekan terakhir. Begitu juga dengan harga buyback yang melesat Rp 5.000 per gram menjadi Rp 520.000 per gram dan sepekan melesat Rp 7.000 per gram.

Wahyu Tribowo Laksono, Analis PT Central Capital Futures menuturkan saat ini pergerakan emas secara global sedang membaik. Faktor utama datang dari tertahannya pergerakan USD akibat ketidakpastian di Amerika Serikat jelang dan pasca pelantikan Presiden Donald Trump akhir pekan kemarin.

Indeks USD masih terseret pelemahan akibat minimnya pernyataan Trump mengenai langkah kebijakan ekonomi yang akan diambilnya nanti. “Padahal pasar berharap kejelasan akan langkah ekonomi AS ke depannya, sehingga untuk jangka pendek ini membuat pelaku pasar lebih condong memburu emas,” ujar Wahyu.

Peran emas sebagai safe haven yang bisa dimanfaatkan untuk lindung nilai jelas diuntungkan akan hal ini. Sebab ketidakstabilan bukan hanya terjadi di AS tapi juga di Eropa.

Meski peluang terjadinya hard Brexit sudah mengempis namun pasar masih menanti kepastian proses pemisahan diri antara Britania Raya dan Uni Eropa tersebut yang akan berjalan pada Maret 2017 mendatang.

Pasar menyoroti langkah yang akan diambil Perdana Menteri Inggris, Theresa May dalam menyikapi hal ini. “Wajar akhirnya emas berhasil pertahankan kenaikannya yang tentunya berimbas pada pergerakan positif harga emas antam,” kata Wahyu.

Ia pun menduga harga emas antam masih berpotensi naik lagi Selasa (24/1). Hal ini berkaca dari minimnya data ekonomi AS terbaru yang bisa menyokong pergerakan USD dalam waktu dekat. “Selama emas spot berhasil jaga pergerakan di atas level US$ 1.200 per ons troi maka harga emas antam juga berpotensi untuk terus naik,” tebak Wahyu.

Maka ia pun optimis dalam sepekan ini bukan tidak mungkin emas antam menembus level Rp 600.000 per gram.