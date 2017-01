Ini 50 Nama yang Lolos Audisi Jagoan Clevo Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ajang audisi 100 besar Team Jagoan Clevo Indonesia ke 6 Banjarmasin baru saja digelar di satu kafe di Belitung Darat Banjarmasin, Minggu (22/1/2017).

Audisi yang diikuti 100 peserta yang lolos ini berlangsung dari pagi hingga malam. Penyelenggara kegiatan, Tanjung mengatakan, setelah dinilai tim juri menentukan 50 besar lolos ke babak selanjutnya.

"Sudah kami saring, kini tinggal 50 besar saja," kata tanjung.

Nah, ingin tahu siapa saja yang lolos, berikut nama-nama peserta dan bakat yang ditampilkan.

No No Peserta Nama Peserta Bakat Score‎

1 25 GARNETTA S.P. Menyanyi 1.400

2 82 NICHOLAS JUSTIN T. Wushu 1.390

3 58 MAHFUDZAH MUAMARA S. DJ 1.385

4 10 FIONA Biola/Dance Contemporer 1.380

5 74 FRISKA WEDNESTY OCTAVIE Menyanyi 1.375

6 31 A. RAISUDDIN IZZAT Musik Tradisional 1.370

7 15 KEVIN FANLY Wushu 1.365

8 55 RADHIKA ANSHARI Story Telling 1.365

9 59 M. FARI HANIF ABYAN Sulap 1.365

10 72 M. HAFIZ AZHARI SETIYOKO Karate 1.355

11 84 TAKEO WILBERT TEJA Barongsai 1.355

12 41 NASYA QANITA RAMADHANI W. DAI Cilik 1.340

13 36 ALQOS HAAIL ROFIQ DJ 1.335

14 19 AZRA AMANDA PUTRI Nari 1.330

15 71 LATHIFAH ZAHRA Menyanyi 1.330

16 30 RISKA AURELLIA FITHRIA Tari 1.325

17 57 TSURAYYA KAMILA INDAH P. Tari Tradisional 1.325

18 78 SUKMA Tari 1.305

19 40 SALSABILA NOVEL Menyanyi 1.280

20 61 RISA NURHAYATIN Dongeng 1.280

21 77 PUTRI AISYAH AMINI Menari 1.280

22 87 SACHIKO PUTRI FELICIA Biola/Acting 1.280

23 92 CHINTA CHANTIKA CLAUDIA P. Tari 1.280

24 18 NINDIA AYU LILIAN Puisi 1.270

25 5 EVELYN ANDINA T. Menyanyi 1.265

26 20 ANASTASYA PUTRI Menyanyi 1.265

27 7 M. DAFFA FEBRIAN Menyanyi 1.260

28 27 R.R RINDU CAHAYA RAMADHAN Tari 1.260

29 8 APRILLIA MAULIDIYYA H. Dansa 1.255

30 89 GREGORIA AMELIA LARISA Takewondo 1.250

31 96 CLARISSA JOVANTA PANGARIBUAN Biola 1.245

32 54 M. SYADDIG Karate 1.240

33 13 TAZKIA MUFIDAH Menyanyi 1.230

34 9 CHELSE ARELINA DEWI RAMADANI Dancer 1.225

35 75 HAFIZATU ZAHRA Menari 1.215

36 24 M. YAFI FIRJATULLAH Drum 1.210

37 69 ZAHRA HAFIDZAH Dancer 1.210

38 70 NASYA REGITA NURHAYATI Menyanyi 1.210

39 53 FASYA NAILA ARAMINTHA 1.210

40 17 NAJWA KHAIRAWILDA Menyanyi 1.205

41 14 ENRICO KARUNA SUTANTO Drum 1.190

42 39 RYUYIN WANLI TEJO Melukis 1.190

43 62 NAZLA LATHIFAH AZ ZAHRA Dance Comedy 1.190

44 79 KEYZA ATHAYA ALYA P. Biola 1.185

45 21 ANNISA ALTHAFUNNISA Menyanyi 1.170

46 12 M. TAUFIQ MAS HABI Drum 1.165

47 80 CHERYL RINJANI EILEEN MANURUNG Nari 1.165

48 67 SALMA ALFISYAH FAZA Puisi 1.160

49 97 RINA TRI DESTIA Menyanyi 1.160

50 86 NADIA CALLYSTAKARUNIA P. Menyanyi 1.150‎