Paspor Untuk Faridah Diantar Langsung Petugas Imigrasi Ke Rumah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Jelang siang rombongan meluncur menggunakan satu unit mobil, ambil start dari Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, Jalan A Yani km 22, Landasan Ulin, Banjarbaru, Senin (23/1/2017).

Dipimpin Kepala seksi laluluintas keimigrasian Khairil anwar. Kasi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian Syafwan, Kepala sub bagian tata usaha Yuliansyah dan Kepala sub seksi komunikasi Sahmir sudah tidak sabar untuk bertemu Faridah. Rombongan mewakili Kepala Kanim Banjarmasin, Purwadi.



Ya, Faridah seorang yang sudah berumur 62 tahun. Nenek ini bahkan sebagian tubuhnya sudah tak berfungsi normal, namun niatnya untuk umrah begitu besar. Terlebih umrah pertama dalam hidupnya.



Empati mendalam dirasakan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin. Upaya prioritas dilakukan, mempercepat proses pembuatan paspor, bahkan paspor langsung diantar ke rumah Faridah di Desa Cambai, Kelurahan Bangkal, Cempaka Banjarbaru.



Rumah Faridah cukup terpencil, jauh dari keramaian desa. Mobil rombongan harus melewati jalanan yang hanya tanah merah, penuh kubangan air. Bak off road.



"Terimakasih, Alhamdulilah," ucap Faridah dengan sendu dan mata berkaca-kaca saat menerima paspor. Dia senang Februari ini berangkat umrah, paspor selesai cepat.



Kepala seksi laluluintas keimigrasian Khairil anwar mengatakan kegiatan dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-67. Kegiatan sosial berupa pelayanan paspor antar untuk pemohon lansia atau berusia lanjut maupun yang sedang sakit. Hari bhakti imigrasi tahun ini prioritas pelayanan publik.(Banjarmasin Post/Nia Kurniawan)