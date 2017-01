Raih Juara di Kejurprov Danrindam Cup II, Bukti Atlet Karate PON 2016 Masih Tangguh

BANJARMAISNPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dua atlet karate PON Kalsel 2016 yang mengikuti kejuaraan provinsi (Kejurprov) Karate Amura Danrindam Cup II se Kalimantan 2017 masih menunjukkan kualitasnya.

Selama tiga hari pelaksanaan kejuaraan ini, Jumat, (20/1) hingga Minggu, (22/1) di aula Danrindam Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, atlet PON Kalsel mampu bersaing dan memberikan kemampuan terbaiknya.

Dua atlet Karate PON Kalsel mengikuti kejuaraan ini, Jami'aturahmi dan M Mazlan. Jami'aturahmi turun dikelas katagori kata dan M Mazlan turun dikelas kumite.

Jami'aturrahmi berhasil meraih juara pertama dari katagori kata senior. Demikian juga M Mazlan berhasil meraih juara pertama katagori kumite senior.

Selain itu, M Mazlan juga berhasil menjadi best of the best senior putra.

Pada partai final, M Mazlan berhasil mengalahkan atlet PON 2016 dari Kaltim, Tities.

"Alhamdulillah masih bisa tampil dengan baik dan meraih hasil maksimal," kata M Mazlan, Senin, (23/1).

Dengan hasil itu menjadikan motivasinya untuk mengikuti ajang kejuaraan karate lainnya.

Senada, Jami'aturahmi menuturkan akan semakin giat berlatih untuk menyongsong kejuaraan provinsi (Kejurprov) karate FORKI Kalsel 2017 dan Porprov 2017 di Tabalong.

Dengan hasil yang diraihnya, akan menjadi modal dan motivasi untuk terus mempertahankan prestasi yang diraihnya.

Pelatih karate Kalsel Yusfiansyah bersyukur para atlet karate PON Kalsel masih menunjukkan kemampuan terbaiknya.

"Dari tiga atlet karate PON Kalsel, dua di antaranya berhasil menjadi juara. Satu atlet memang tidak mengikuti kejuaraan ini," katanya.

Pihaknya berharap, kualitas atlet karate PON Kalsel 2016 tetap terjaga dan konsisten untuk mengikuti kejuaraan karate lainnya. Baik di tingkat regional hingga nasional. (*)