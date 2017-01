Sebut Mey Chan Tak Tinggal di Indonesia Lagi, Apakah Duo MAIA Bubar?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Melalui akun Instagram-nya, artis musik Maia Estianty (40) memberi pernyataan bahwa Mey Chan, rekannya dalam duo vokalis MAIA, tidak akan tinggal di Indonesia lagi. Bubarkah duo MAIA?

"Sembilan tahun sudah kami bersama. DUO MAIA !!!!! 9 years we've been together.....Happy anniversary. And @meichanmunos you are the best singer partner in the world !!!! I LOVE YOU," tulis Maia untuk keterangan sebuah foto yang diunggah ke akun Instagram-nya, @maiaestiantyreal, pada Senin (23/1/2017).

"Yang mengharukan adalah, sebentar lagi @meichanmunos akan pindah keluar negeri dan tdk pulang lagi ke Indonesia," tulisnya lagi.

Pernyataan Maia itu bisa dianggap oleh mereka yang membacanya sebagai penanda bahwa duo yang dibentuk pleh Maia pada 2008 itu telah bubar.

Pada keterangan untuk foto lainnya, Maia menyampaikan terima kasih dan menyebut bahwa Mey merupakan rekan duet terbaiknya selama sembilan tahun.

"Thank you to @meichanmunos for always being my best singer partner... You've been by my side for 9 years. I wish you all the best luck you can have today onward!!!!" tulisnya.

Dalam perjalanan mereka, duo vokalis MAIA berhasil membuat enam album, dari album pertama, Maia & Friends (2008), hingga album terakhir, Berdua (2014). Selain itu, mereka juga mengeluarkan sejumlah singel.