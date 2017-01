Harga Ayam Potong di Banjarmasin Turun Setiap Hari, Permintaan Meningkat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menurunnya harga jual ayam sangat berpengaruh terhadap permintaan pasar. Buktinya, semenjak harga jualnya mengalami penurunan jumlah ayam yang dipotong meningkat.

Dalam sepekan terakhir jumlah ayam yang dipotong di rumah potong hewah (RPH) Basirih Banjarmasin mengalami peningkatan dari rata-rata 4.000 ekor per hari menjadi Rp 4.500 ekor per hari, jelas Roby salah satu petugas di RPH tersebut, Selasa (24/1).

Roby menyebutkan, harga jual ayam di RPH sebelumnya mencapai Rp 29.000 per kg, sekarang ini, Selasa (24/1/2017) sebesar Rp 20.000 per kg. Hampir tiap hari harga jual ayam turun.

"Senin (23/1) kemarin harga jual ayam turun Rp 2.000 per kg dan sekarang turun lagi Rp 1.000 per kg menjadi Rp 20.000 per kg," jelas Roby.

Dalam kondisi normal atau saat harga ayam tinggi, yang dipotong di RPH sekitar 3.500-4.000 ekor per hari. Semakin harganya turun paskan makin banyak, ayam yang dipotong di RPH Basirih itu didatangkan dari Banjarbaru maupun Kabupaten Tanahlaut. (*)