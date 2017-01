IHSG Bergerak Naik di Sesi Pembukaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat, di tengah aksi jual oleh investor asing pada awal perdagangan.

Sementara itu, bursa di kawasan Asia bergerak mixed seiring dengan memerahnya Wall Street akibat investor menunggu dampak kebijakan ekonomi Trump yang proteksionis.

Pukul 09.11 WIB IHSG bergerak naik sebesar 26,23 poin atau 0,5 persen di posisi 5.277,19.

Sebanyak 129 saham diperdagangkan menguat, 46 saham melemah dan 93 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang pergerakan indeks pagi ini di antaranya BUMI, NIKL, ENRG, TARA, CASA, dan WICO. Sementara itu saham yang membebani salah satunya adalah MYRX.

Adapun nilai tukar rupiah kembali melanjutkan penguatannya terhadap dolar AS. Pagi ini, rupiah berada di Rp 13.303 per dolar AS. (*)