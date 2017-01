Jualan Token dan Pulsa, Mi One Global Tegaskan Bisnisnya Bukan Investasi Abal-abal

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Satgas Waspada Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belakangan gencar mengawasi dan melakukan tindakan terhadap berbagai tawaran investasi ilegal dengan iming-iming imbal hasil menggiurkan dan belakangan marak di masyarakat.

Satu di antara yang dibidik adalah tawaran investasi dari PT Mi One Global Indonesia. Namun, perusahaan ini menolak tudingan melakukan praktik investasi ilegal di Indonesia.

Dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribunnews, Selasa (24/1/2017), Managing Director M One Global, Robert Riovanni menyatakan, sejak perusahaannya berdiri hingga sekarang, Mi One Global maupun Mi One Indonesia tidak pernah mengajak masyarakat bergabung dengan menjanjikan prosentase keuntungan berlipat-lipat.

Menurut Robert, dalam berbisnis di Indonesia, Mi One hanya menawarkan investasi penjualan pulsa, baik pulsa telepon maupun pulsa listrik atau biasa disebut token.

Robert Riovanni menambahkan, pemberian modal usaha kepada mitra berupa pulsa sangat menguntungkan karena pulsa sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup publik, baik yang tinggal di wilayah pelosok maupun di kawasan perkotaan.

"Bisnis pulsa yang dikelola Mi One Global ini suatu bisnis baru yang pasti laku, karena sangat dibutuhkan masyarakat," kata Robert Riovanni.

Dia menjelaskan, untuk menjadi anggota, Mi One Indonesia memberikan modal usaha kepada anggotanya berupa pulsa telepon dan token listrik dengan kelipatan tertentu, mulai dari nominal Rp 3 juta atau kelipatan.

Pemberian pulsa sebagai modal usaha tersebut menurutnya merupakan bagian dari proses bisnis yang menjanjikan keuntungan jika anggota Mi One sudah memasarkan pulsa tersebut ke konsumen.

"Anggota yang tidak berminat lagi menjual pulsa itu ke publik dapat menjualnya kembali ke Mi One Global dengan potongan lima persen. Mi One Global melihat bisnis menjual pulsa baik untuk listrik mapun listrik adalah bisnis kreatif yang mendidik setiap anggota untuk berusaha," sebutnya.

Adanya penilaian dari OJK bahwa bisnis Mi One Global mengumpulkan dana segar milik publik tidak dapat dibuktikan, Rio pria akrab sapaan

Robert Riovanni menegaskan, pihaknya belum pernah melakukan praktik penghimpunan dana masyarakat seperti tudingan OJK.

"Sampai saat ini Mi One hanya berjualan pulsa telpon dan token listrik dengan menjanjikan nilai lebih bagi anggota yang dapat menjual pulsa tersebut," kata Rio. (*)