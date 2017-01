Simak, Aturan Baru Pajak Mobil di Kalsel Berlaku Mulai Hari Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Aturan tentang Pajak progresif kendaraan roda empat berubah.

Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan mengenalkan Peraturan Gubernur (Pergub) baru yakni Pergub No 7 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pergub No 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalsel No 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalsel.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kalsel, Aminuddin Latif, saat jumpa pers, Selasa (24/1/2017), menjelaskan penekannya dalam perubahan pergub itu tidak akan dikenakan pajak progresif jika dalam satu alamat sama beda nama. Atau sama nama beda alamat.

"Kalau satu rumah misalnya punya beberapa mobil tapi atas namanya beda-beda contohnya nama istri nama anak atau nama orangtua tidak dikenakan pajak progresif. Tentu ini akan meringankan ke warga. Bagi yang punya mobil lebih dari dua," kata dia.

Aminudin Latif mengungkapkan, aturan ini tidak akan berlaku surut.

"Ini akan berlaku mulai diundangkan mulai hari ini ke depan," kata dia. (*)