Donald Trump Berkeras Gelar Investigasi Soal Kecurangan di Pilpres AS

Presiden AS Donald Trump mulai menjalankan tugas eksekutifnya di Ruang Oval, Gedung Putih, Amerika Serikat.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkeras dengan kecurigaannya bahwa ada kecurangan soal pemilih ilegal dalam proses pemilihan presiden AS November lalu.

Seperti diberitakan Reuters, Rabu (25/1/2017), Trump melalui akun Twitter-nya menyebut niatnya untuk menggelar investigasi besar atas dugaan itu.

Perbuatan curang itu akan dititikberatkan di dua negara bagian, dan kepada para pemilih ilegal.

Trump berkeras, meski banyak penelitian menunjukkan bahwa penipuan pemilih langka terjadi di AS.

"Saya akan meminta dilakukan investigasi utama terkait kecurangan pemilih," tulis Trump di lini masa akun Twitter-nya.

Trump menyebut, penyelidikan itu pun akan menyangkut mereka yang terdaftar sebagai pemilih di dua negara bagian di AS.

"Juga ada penyelidikan untuk mereka yang ilegal dan ... bahkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia dan terdaftar sebagai pemilih," sambung Trump.

Menurut Trump, berdasarkan hasil penyelidikan itulah nantinya AS akan memperkokoh prosedur pemilihan di AS.

"We will strengthen up voting procedures!" tulis Trump.