Wow! Dow Jones Sentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Wajah Wall Street benar-benar sumringah pada perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Indeks Dow Jones ditutup di atas level 20.000 poin untuk pertama kalinya, karena investor mencerna sejumlah laporan laba perusahaan yang secara umum positif.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 155,80 poin atau 0,78 % menjadi berakhir di 20.068,51 poin. Sementara indeks S&P 500 ditutup naik 18,30 poin atau 0,80 % menjadi 2.298,37 poin, dan indeks komposit Nasdaq bertambah 55,38 poin atau 0,99 % menjadi 5.656,34 poin.

Sebelum bel pembukaan Rabu, Boeing Company mengumumkan pendapatan kuartal keempat sebesar US$ 23,3 miliar, dengan laba per saham GAAP sebesar US$ 2,59 dan laba inti per saham (non-GAAP) US$ 2,47, yang mencerminkan eksekusi yang solid secara keseluruhan pada program produksi dan jasa.

Saham pembuat pesawat itu melonjak 4,24 % menjadi US$ 167,36 setelah merilis hasil kuartalan perusahaan yang kuat.

United Technologies, komponen Dow lainnya, juga mencatat laba dan pendapatan kuartalan yang kurang lebih sesuai dengan harapan Wall Street. Sahamnya turun 0,58 % menjadi 110,96 dolar AS.

Data terbaru dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 di kuartal keempat 2016 diperkirakan naik 6,8 % secara tahun ke tahun, sementara pendapatannya diperkirakan meningkat 4,1 %.

Beberapa analis percaya bahwa perintah eksekutif baru Presiden AS Donald Trump juga mendorong sentimen "bullish" pada Wall Street.

Saham-saham AS membukukan keuntungan yang kuat setelah Trump memenangkan pemilihan presiden, karena investor bertaruh bahwa ia akan mengejar pemotongan pajak perusahaan besar-besaran, melakukan deregulasi, dan belanja infrastruktur.

Dow ditutup di atas 19.000 untuk pertama kalinya pada 22 November dan telah meningkat sekitar 9,0 % sejak hari pemilihan presiden AS pada 8 November tahun lalu.