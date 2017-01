Celine Dion dan Josh Groban Isi Soundtrack "Beauty and The Beast"

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Peraih lima Grammy dan salah satu penyanyi dengan penjualan album rekaman terbanyak, Celine Dion, akan menyanyikan lagu orisinil untuk film Disney "Beauty and The Beast" yang berjudul "How Does A Moment Last Forever."

Lagu tersebut akan masuk ke dalam deretan soundtrack film "Beauty and The Beast" yang akan dirilis di Indonesia bulan Maret mendatang.

"Menjadi bagian dari film orisinil "Beauty and The Beast" merupakan pengalaman paling mengesankan dalam hidup saya dan saya senang karena kembali dipercaya untuk menyanyikan lagu di versi live-action Beauty and the Beast," kata Celine dalam keterangan tertulis, Jumat.



Ditulis oleh composer pemenang delapan piala Oscar Alan Menken ("The Little Mermaid," "Aladdin") dan Tim Rice ("The Lion King," "Evita"), pencipta lagu legendaris pemenang tiga piala Oscar, menciptakan "How Does A Moment Last Forever" – sebuah lagu balad penuh emosi yang membuat pendengar mengenang saat berharga dalam hidup.

Selain dinyanyikan oleh Celine Dion, bagian dari lagu ini akan disisipkan sebagai musik latar (music score) pada bagian akhir film (main-on-end).

Selain Celine Dion, penyanyi serta penulis lagu yang memperoleh penghargaan multi-platinum, Josh Groban, juga telah melangsungkan proses rekaman lagu "Evermore" untuk film live-action Disney "Beauty and the Beast". Lagu tersebut akan mengiringi credit di akhir pemutaran serta menjadi soundtrack film tersebut.

"Evermore" merupakan sebuah lagu ballad yang dinyanyikan oleh Beast (Dan Stevens) pada saat melepaskan Belle (Emma Watson) untuk kembali bersama ayahnya.

Soundtrack orisinil film tersebut akan dirilis oleh Walt Disney Records pada tanggal 10 Maret 2017.