Di Kafe Ini, Pengunjung Sering Berfoto dengan Kostum One Peace

Seorang pengunjung berfoto ria dengan topi kostum karakter one peace, di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, menawarkan suasana nuansa Jepang.

Pengunjung pun bisa menikmati akses wifi gratis dan bisa streaming anime kesukaannya. Akses wifi yang disediakan Kafe One Peace Buble Drink and Coffee sangat cepat.

"Jadi nggak bakalan buffering saat menontong streaming. Bagi yang ingin melihat menu-menu di Kafe One Peace lewat instagram: @onepeace.bubbledrinkcoffee.bjm," kata Ma'ruf Marketing One Peace Buble Drink and Coffe, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, Jumat (27/1/17).

Menurut Ma'ruf, Kafe One Peace siap melayani berbagai kalangan masyarakat untuk penyelenggaran event Jejepangan atau pun pesta ulang tahun di kafe setempat. Dengan harapan, Kafe One Peace menjadi inspirasi bagi kafe lainnya.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan saat ini cukup banyak orangtua santai bersama anaknya untuk santai di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee. Mereka berfoto ria dengan topi kostum karakter one peace.

"Silahkan coba menu-menu dan susana di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee. Sekarang menu Kafe One Peace Buble Drink and Coffee jauh lebih terjangkau," ujarnya. (*)