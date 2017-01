Harga Emas Antam Anjlok Rp 5.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga jual emas batangan logam mulia (LM) Antam pada hari ini Jumat (27/1/2017) sebesar Rp 582.000 per gram atau turun Rp 5.000 dibandingkan harga jual Kamis (26/1/2017) yang dibanderol Rp 587.000 per gram.

Sementara itu harga pembelian kembali atau buy back sebesar Rp 508.000 per gram atau turun Rp 6.000 per gram dibandingkan Kamis yang dihargai Rp 514.000 per gram.

Harga emas jenis perhiasan hari ini dijual di harga Rp 1.485.500 juga turun Rp 5.000 dibandingkan harga kemarin.

Berikut harga emas Antam dalam pecahan lain, dikutip dari logammulia.com, Jumat.

1 gram: Rp 582.000

5 gram: Rp 2.765.000

10 gram: Rp 5.480.000

25 gram: Rp 13.625.000

50 gram: Rp 27.200.000

100 gram: Rp 54.350.000

250 gram: Rp 135.750.000

500 gram: Rp 271.300.000

(KOMPAS.com)