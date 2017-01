Jadwal Laga Piala Presiden Beredar, Ini Lawan Pertama Barito

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga bertitel Derby Pepadaan akan menjadi pertandingan pembuka dalam gelaran Piala Presiden 2016, khususnya di Grup D.

Pada laga pembuka di Grup D ini, akan mempertemukan dua tim asal Kalimantan yakni Pusamania Borneo FC (PBFC) kontra Barito Putera.

Seperti diketahui belum lama tadi, drawing atau pembagian grup untuk Piala Presiden yang diikuti 20 klub sudah dilakukan. Barito tergabung bersama tim tuan rumah, Bali United, Sriwijaya FC dan PBFC.

Jadwal lengkap di setiap grup dalam ajang yang total hadiahnya sekitar Rp 6,5 miliar ini sudah dirilis, dan dari jadwal yang banyak beredar, lawan pertama Barito Putera sekaligus menjadi laga pembuka di Grup D ini adalah PBFC.

Laga akan dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali, pada Selasa (7/2/2017) pada pukul 15.00 WIB.

Kemudian laga kedua akan dijalani Barito pada Senin (13/2/2017) sore melawan Sriwijaya FC dan pada laga terakhir, Sabtu (18/2/2017) sore, Barito akan menghadapi Bali United.

Berikut Jadwal Barito di Piala Presiden 2017 di Grup D :

* Selasa (7/2/2017) : Barito vs PBFC.

* Senin (13/2/2017) : Barito vs Sriwijaya FC.

* Sabtu (18/2/2017) : Barito vs Bali United.