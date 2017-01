JNE Raih Penghargaan Franchise Top of Mind Award Kategori Bisnis Courier Service

Penyerahan penghargaan Franchise Top of Mind 2016 kategori bisnis Courier Service ke JNE dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI)

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Perusahaan pengiriman paket ekspres JNE meraih penghargaan Franchise Top of Mind 2016 kategori bisnis Courier Service dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Majalah Franchise berdasar hasil survei mereka akhir 2016 lalu.

Penghargaan diserahkan Anang Sukandar, Chairman Emeritus of AFI (Asosiasi Franchise Indonesia) dan Rofian Akbar, Editor in Chief Majalah Franchise, kepada A Satriadi, Head of Regional Jakarta di XXI Theater Lounge Mall Kelapa Gading 3 Jakarta, baru-baru ini.

“Penghargaan ini JNE persembahkan kepada seluruh mitra yang sudah memberikan pelayanan terbaik kepada customer di seluruh Indonesia," kata M Feriadi, Presiden Direktur JNE dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribunnews, Jumat (27/1/2017).

Feriadi menjelaskan, pihaknya akan terus menambah jumlah titik layanan agar pelanggan JNE makin mudah menjangkau titik-titik layanan JNE yang tersebar di seluruh Nusantara, baik untuk kebutuhan pengiriman pribadi, bisnis maupun perusahaan.

Dia juga memaparkan, tahun ini JNE akan menambah 10 sampai 15 persen jumlah titik layanan dari yang sudah ada dan memaksimalkan infrastruktur saat ini seperti operation hub di beberapa kota. Aantara lain Surabaya, Batam, Semarang, Medan, Wangon, Bandung, dan Surabaya.

Perluasan jaringan pun juga dimaksimalkan untuk wilayah Indonesia bagian Timur. (*)