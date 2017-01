Maia Ulang Tahun Dapat Hadiah Spesial Berupa Cincin, tapi Kenapa El Tidak Kelihatan Ya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty merayakan hari jadi ke-40 saat berada di luar negeri, tepatnya Jenewa (Geneva), Swiss.

Jumat (27/01/2017) ini Maia memang genap berusia 40 tahun.

Dalam video yang diunggah Maia di akun media sosialnya, Instagram, janda Ahmad Dhani ini mengaku mendapat kejutan dari sahabat setianya.

Maia mendapat hadiah special berupa cincin. Oleh si pemberi hadiah, Mai diminta untuk langsung memasang cincin tersebut.

Maia kemudian memasang cincin di jari tangan kirinya.

Dia menulis: "Ini kejutan awal yang dikejutkan oleh sahabat dan partner saya @diyen168 saat di Geneva."

Lebih lanjut Maia menulis: Saya kaget tau2 ada kue datang dan my bestie @diyen168 menyanyikan lagu Happy Birthday. Saya sempat tolah toleh, saya pikir ini kue nyasar atau bagaimana, karena saya belum ulang tahun... Thank you @diyen168 #maiadiary #maiaestianty #geneva #sharingandcaringwithemkbeverlyhills #birthday.

Video Maia pun mendapat komentar dari sejumlah netizen:

Febrianiovi: Hbd bunda.

Amrihwijiyantie: Syelamattt ulangggg tahunnnn bunda syantiekkkk@maiaestiantyreal