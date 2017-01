Menu Mugiwara Rice Bikin Ketagihan

Mugiwara rice menu andalan Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Makan nasi goreng dan nasi putih itu biasa. Namun, bagi yang belum pernah makan nasi Jepang, silahkan mencoba menu mugiwara rice, mugiwara rice adalah menu-menu andalan Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

"Untuk menu mugiwara rice juga sering menipu pelanggan," kata Ma'ruf Marketing One Peace Buble Drink and Coffe, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, Jumat (27/1/17).

Menurut Ma'ruf, mugiwara rice sering menipu pelanggan karena dalampenyajiannya hanya terlihat

balutan nasi kuning yang menyerupai topi jerami. Namun jangan salah saat menyentuh bagian tengahnya yang agak menonjol itu.

"Di dalamnya ada sajian kaldi yang begitu harum dan memanjakan lidah dengan rasa gurih," kata Ma'ruf. (*)