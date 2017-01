New Carry Pick Up Punya Varian Warna Baru Menarik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- New Carry Pick Up resmi diluncurkan Jumat (27/01) di Dealer Mitra Suzuki jalan A Yani kilometer 5,5.

Walaupun tidak ada perubahan monumental pada mobil komersial andalan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) ini, namun sepuluh perubahan minor di berbagai sisi mobil ini mampu menyegarkan tampilannya.

Satu diantara perubahan yang paling menarik yaitu adanya pilihan warna baru untuk New Carry Pick Up. New Silky Silver kini bisa menjadi alternatif pilihan konsumen jika bosan dengan pilihan warna Black dan Superior White.

"Penambahan warna silver ini memang kami dengar dari permintaan pasar," kata Benny yang merupakan Branch Manager PT Mitra Megah Profitamas. (BANJARMASINPOST.CO.ID/Achmad Maudhody)