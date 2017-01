Sensasi Lumer di Mulut Ace Blue di Kafe One

Menu Ace Blue di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para pecinta kuliner di banua, bisa mencoba menu ini.

Ramen, Ace Blue dan Mugiwara Iice adalah menu-menu andalan Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin. Di Kafe One Peace ditawarkan suasana nuansa Jepang.

"Silahkan coba menu-menu andalan kami seperti Ramen, Ace Blue dan Mugiwara Rice," kata Ma'ruf Marketing One Peace Buble Drink and Coffe, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, Jumat (27/1/17).

Menurut Ma'ruf, rasa yang ditawarkan Ace Blue sangat wah dan penuh tanda tanya. Beberapa pelanggan kadang kebingungan dengan menu ini.

Dari luar terlihat biasa aja. Namun perbedaan dari Ace Blue ini adalah roti dengan lapisan sayur dan daging ayam di dalamnya yang lumer di mulut.

"Dipadu dengan nasi hangat dan gurih akan meningkatkan napsu makan. Dipastikan yang mencoba Ice Blue akan ketagihan," kata Ma'ruf. (ogi)