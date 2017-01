Tanpa Amerika Serikat, Ngapain Indonesia Gabung TPP

Presiden AS Donald Trump

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - "Tanpa kesertaan Amerika Serikat dalam Kemitraan Trans Pasifik, Indonesia seharusnya tak lagi bahas rencana untuk bergabung dalam perjanjian tersebut," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Rosan Roeslani.

Roeslani mengatakan, rencana awal Indonesia untuk bergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik (TPP) adalah untuk memasuki pasar bebas, yang pada akhirnya akan mempermudah kegiatan perdagangan.

"Kalau menurut saya, kita tidak usah bahas itu lagi. Amerika saja keluar, untuk apa lagi kita ikut TPP?," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Dia katakan itu usai mengisi acara dialog terbuka bertema Kebijakan Ekonomi, Bisnis, dan Politik AS dibawah Presiden Trump: Pengaruhnya terhadap Indonesia, di Auditorium Centre for Strategic and International Studies, di Jakarta.

Ia melanjutkan, pada saat ini, Indonesia sebaiknya mengkonsetrasikan fokus kerjasama dagang dengan negara lain, daripada mempertimbangkan bergabung dalam TPP.

"Kita mempunyai kesepakatan dagang dengan negara lain juga. Contoh dengan Australia yang sedang dalam pembicaraan dan diharapkan selesai dalam waktu dekat, lalu ada juga Kesepakatan Kemitraan Menyeluruh Ekonomi Indonesia-Uni Eropa, itu sudah disetujui," kata Roeslani.

Kemitraan Trans-Pasifik adalah skema kerjasama perdagangan yang telah ditandatangani 12 negara, termasuk Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam dan Amerika Serikat.

Namun, pada hari pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangai pernyataan penarikan diri negaranya dari Kemitraan Trans-Pasifik.

Menurut pernyataan Gedung Putih yang disampaikan beberapa saat setelah Trump dilantik, strategi penarikan diri ini dilakukan demi melindungi angkatan kerja Amerika Serikat dan pemerintahan Amerika Serikat akan membidik negara mana pun yang melanggar kesepakatan perdagangan dan merugikan pekerja Amerika Serikat.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan kemungkinan langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil Trump, namun Rosan menegaskan bahwa hal ini tidak harus selalu dihubungkan dengan dampak negatif.