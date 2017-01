Harga Mobil Produkk Mitsubishi 2017 Naik Rp 1,5 Juta hingga Rp 5 juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, SEMARANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) resmi menetapkan harga baru untuk jajaran produknya. Kenaikan harga sudah dilakukan sejak minggu pertama Januari 2017 lalu.

Intan Vidiasari, Head of Public Relation PT KTB, mengatakan, revisi harga rata di semua produk, kecuali untuk Delica.

"Naiknya Rp 1,5 juta sampai Rp 5 jutaan untuk semua model. Ini hal biasa, kenaikan reguler awal tahun. Kalau BBN sendiri memang belum, tetapi yang pasti bukan kerena ada tarif baru yang kemarin," ucap Intan, Kamis (26/1/2017).

Pajero Sport mengalami kenaikan hingga Rp 5 juta, sedangkan Outlander Rp 3,5 juta. City car Mirage juga ikut naik Rp 1,5 juta, tetapi harga Delica tetap stabil.

Selain mobil penumpang, kenaikan juga terjadi pada kendaraan niaga. Model L300 naik sebesar Rp 1 juta, T120SS naik Rp 1,5 juta, sedangkan Triton sendiri kenaikannya mencapai Rp 3 juta.

Sebagai gambaran saja, harga on the road Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 Limited Edition di Jabodetabek kini Rp 644.000.000 per unit. (Stanly Ravel/KONTAN)