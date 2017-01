Gara-gara Trump, Azealia Banks dan Rihanna Pun Bermusuhan, Ini Peristiwa Selanjutnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi hits "212" Azealia Banks memposting screenshot dari nomor telepon Rihanna di Instagram dengan caption "Bombs away!"

Kami tidak tahu berapa banyak dari 446.000 pengikutnya mencoba menelepon Rihanna.

Tetapi menurut E! Online, nomer tersebut sudah tidak aktif dan Banks sudah menghapus postingan tersebut.

Ini semua bermula ketika Rihanna menge-tweet tentang larangan Muslim di Amerika Serikat.

"Jijik! Berita itu menghancurkan! Amerika sedang hancur di depan mata kita! Betapa tak bermoralnya yang mengimplementasikan kebijakan tersebut !!"

Catatan itu berkaitan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang sebagian warga dari tujuh negara, termasuk Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, memasuki Amerika Serikat selama 90 hari.

Azealia, yang merupakan pendukung Trump, merespons melalui Instagram.

"Rihanna (yang bukan warga negara, dan tidak bisa memilih) dan semua selebriti yang menggunakan pengaruh mereka untuk membangkitkan publik, harus tutup mulut dan diam!"

Meskipun tidak jelas apakah ini nerupakan tanggapan untuk Bank, Rihanna kemudian memposting foto dirinya mencium kamera dengan caption: "what u came for..."

instagram

Tampaknya, mungkin akan ada lebih banyak perang kata-kata selebriti di hari-hari ke depan.