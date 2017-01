Pemilik Warung Makan Mengeluhkan Harga Sayur dan Ayam Melonjak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sejak Desember 2016 lalu, harga sayur-sayuran dan ikan serta ayam mengalami kenaikan harga. Hingga memasuki Januari 2016, kenaikan harga kembali terjadi di Pasar tradisional Barabai.

Hal tersebut membuat risau para pemilik rumah makan, terutama warung kecil. Masalahnya, untuk menaikkan harga makanan, mereka tak berani melakukan, dengan alasan takut kehilangan pelanggan.



Merekapun mengaku tetap menyajikan menu dengan lauk dan sayur dengan potongan seperti biasa dengan harga yang tetap.

“Tidak sampai rugi sih, tapi untung yang kami raih sangat tipis. Mau pindah ke pekerjaan lain, tidak ada keahlian lain,” tutur Ibu Sri, pemilik warung nasi pecel, nasi goreng dan nasi campur di Jalan PH M Noor, kepada BPost Online, Senin (30/1/2017).



Dia menyebutkan, sejak Januari 2017 lalu harga sayuran, seperti kol, kentang, wortel, kacang buncis mengalami kenaikan cukup tajam. Harga kol yang biasa dia gunakan untuk nasi goreng dan mie goreng Rp 15.000 per kilogram. Kacang buncis Rp 12 ribu perkilogram, kentang Rp 20 ribu dan daun bawang Rp 35.000 per kilogram.

Selain itu, jenis bumbu dapur, bawang merah dan bawang putih, juga tak kalah mahalnya. Satu kilogram bawang merah, Rp 30 ribu dan satu kilogram bawang putih Rp 33 ribu.

Untuk ayam, harga per ekor ayam ras Rp 70 ribu. “Untuk memperkecil ukuran potongan ayam, kami tidak tega. Takut pelanggan ke warung lain. Warung-warung kan sekarang banyak. Jadi kami hanya bisa bertahan dengan untung yang tipis,” keluh Sri.

Sementara, para pedagang mengakui, sejak harga sayuran serta daging ayam harganya naik pada Desember 2016 lalu, sampai sekarang harga belum turun, malah naik lagi.

Jika dulu harga per kilogramnya Rp 35 ribu sampai Rp 40 ribu, sekarang mencapai Rp 70 ribu. Sedangkan terkait harga sayuran, Masitah, pedagang sayur impor luar pulau, di Pasar Barabai menuturkan kenaikan terjadi karena membelinya sudah dengan harga yang naik pula.