Phillip Craft, Dokter yang Mengoperasi Plastik Istrinya Berkali-kali Demi Penampilan Sempurna

BANJARMASINPOST.CO.ID – Phillip Craft adalah seorang dokter ahli bedah plastik yang berusia 47 tahun. Ia memiliki klinik di Miami, Florida, dan ia dengan bangga mengakui telah melakukan serangkaian prosedur operasi plastik pada istirnya. Bahkan, dokter ini mengoperasi plastik istrinya berkali-kali demi penampilan sempurna.

Semuanya berawal ketika Anna, istri Phillip, melahirkan anak kedua mereka. Waktu itu, Anna merasa tubuhnya telah berubah dengan sangat banyak dan tak akan bisa kembali seperti semula.

Setelah itu, perempuan berusia 43 tahun ini kemudian mengizinkan suaminya untuk mulai melakukan operasi plastik padanya. Sejak saat itu, Anna merasa sangat puas dengan bentuk tubuhnya dan ia yakin bahwa itu semua hanyalah berkat kecakapan suaminya dalam mengoperasi.

Selama 21 tahun menikah dengan Phillip, Anna sudah melakukan operasi payudara, bibir, pantat, pembentukan badan, pembentukan pinggang dan perut, botox, serta filler untuk pipi dan bibir.

Awalnya, Anna adalah orang yang menentang operasi plastik. Ia sendiri tak pernah mau melakukan operasi plastik. Namun, sejak kelahiran kedua anaknya, Aston dan Phillip Jr, pendirian Anna akhirnya goyah. Setelah mencoba semua jenis prosedur operasi plastik tersebut, Anna merasa sangat puas dengan hasilnya. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk melakukan berbagai prosedur operasi yang lainnya lagi dengan suaminya.

Anna bercerita bahwa Phillip senang mendesain sendiri mobil sport kesukaannya. Ia juga suka mendesain furnitur serta paling suka lagi mendesain istrinya. Setelah punya anak, Anna akhirnya menyerah dan membiarkan sang suami mendesain tubuhnya juga.

Anna bercerita bahwa suaminya telah membuat payudaranya lebih besar, membentuk pinggangnya, memasukkan filler ke mukanya, bahkan membuatkan sixpack di perut Anna! Phillip sendiri berkata bahwa bila ada pasien yang bertanya tentang bagaimana hasil kerjanya, ia cukup meminta mereka untuk melihat istrinya. Memang, Anna terlihat sangat menawan sehingga keahlian Phillip tak bisa ditampik.

Phillip menjelaskan, setelah dioperasi plastik, Anna berubah menjadi perempuan yang sangat cantik, bahkan lebih cantik ketimbang saat keduanya bertemu pertama kali. Padahal, waktu itu usia Anna baru 22 tahun saja.

Dokter operasi plastik ini pertama kali bertemu Anna ketika sedang mengunjungi sebuah toko sovenir di rumah sakit. Waktu itu ia masih kuliah, tepatnya tahun 1995. Itu adalah jenis love at the first sight. Waktu itu Anna membungkuk untuk mengambil kartu yang baru saja dijatuhkannya. Phillip melihat kaki Anna yang sangat cantik dan saat itu juga ia yakin bahwa Anna akan selalu ada dalam hidupnya.

Pasangan ini menikah tak lama setelahnya. Phillip kemudian membuka praktik operasi plastiknya sendiri. Di klinik itu, bahkan perempuan berusia 60 tahun masih bisa terlihat memiliki tubuh yang bagus berkat Phillip.