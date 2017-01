Hull City Pinjam Eks Kapten Inter Andrea Ranocchia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Eks kapten Inter Milan, Andrea Ranocchia, telah merampungkan kepindahan ke Hull City, Selasa (31/1/2017).

"The Tigers (julukan Hull City) telah merekrut Andrea Ranocchia dengan status pinjaman hingga akhir musim," bunyi pernyataan klub.

Buat Hull, perekrutan pemain Italia seperti Ranocchia tergolong langka. Sebelumnya, hanya ada Vito Mannone sebagai wakil Negeri Piza di sana.

Selama berkarier di Hull dari 2010 hingga 2011, Mannone menjalani 33 pertandingan.

Inter Milan defender Andrea Ranocchia joins @HullCity on loan until the end of the season: https://t.co/dPhyWQE6yr pic.twitter.com/PjMp4hnfPt

Nantinya, Ranocchia diproyeksikan untuk menambal banyak lubang di lini belakang Hull yang tergolong memprihatinkan.

Tim asuhan Marco Silva merupakan tim dengan kinerja defensif kedua terburuk di Premier League. Mereka menderita 51 kemasukan dari 22 pertandingan.

Sebaliknya, buat Ranocchia, Hull juga menjadi opsi yang lebih baik ketimbang Inter. Setelah dicopot dari jabatan kapten pada musim 2015-2016, Ranocchia mengalami grafik menurun.

Pada musim 2016-2017, dia cuma menjalani 727 menit di lapangan bersama tim berjulukan I Nerazzurri. (KOMPAS.com)