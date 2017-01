Model Banua Ini Tampil di Take Me Out Indonesia, Cari Jodoh?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aktor Banjarmasin, Angga Ryan Putra kembali terjun di dunia modeling dan film di Jakarta selama sepekan ini.

"Minggu (29/1/2017) malam tadi saya bertolak ke Jakarta dan Senin (30/2/2017) tadi langsung mengikuti casting baik di FTV, iklan dan sebuah acara reality show di televisi nasional Jakarta," papar Angga dihubungi di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Alhamdulillah, lanjut cowok kelahiran ‎Banjarmasin, 3 Maret 1991 ini, semuanya lulus seleksi. "Sebenarnya ada casting yang lolos seleksi, ternyata syutingnya bulan depan. Saya harus pulang ke Banua tanggal 8 Januari, kembali kerja di Bank, sehingga terpaksa dilepas" paparnya.

Dia pun bercerita di acara di Take me out Indonesia itu tinggal menunggu jadwal shoot. "Ini acara ajang pemilihan mencari pasangan dan saya menjadi singlemen mencari pasangan," katanya memberi sedikit bocoran.

Angga pun bercerita, sewaktu mengikuti casting Take Me Out Indonesia ada sekitar 50 orang, dan dirinya terpilih.

"Saya sangat senang dan bangga. Sebab, saya sudah lama tak bermain di Jakarta, ternyata masih bisa bersaing dengan aktor ibukota," ucap karyawan Bank Panin Cabang Batulicin, Kabupaten Tanahbumbu.