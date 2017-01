Tim Voli Banjarbaru Agendakan Sejumlah Uji Coba

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tim bola voli putri Banjarbaru tidak hanya fokus melakukan persiapan fisik dan teknik. Namun, tim ini juga mengagendakan pertandingan uji coba.



Pelatih tim putri Banjarbaru, David Heri Prasetia mengatakan, pihaknya juga mengagendakan melakukan uji coba atau sparing untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017.



"Uji coba kami agendakan bulan depan. Untuk uji coba awal kami akan sparing dengan tim bola voli yang ada di Banjarbaru," katanya, Selasa (31/1/2017).



Setelah uji coba dengan tim Banjarbaru, sparing akan dilanjutkan dengan tim voli dari Banjarmasin.



Uji coba sangat penting untuk mengetahui perkembangan tim setelah melakukan program latihan yang sudah rutin dilakukannya.

"Setelah uji coba itu, kita bisa mengevaluasi kekurangan tim kita. Sehingga bisa langsung kita benahi," lanjutnya.



Terkait dengan program try out keluar daerah, pihaknya belum ada agendanya. Untuk program try out ke luar daerah masih menunggu arahan dari pengurus PBVSI Banjarbaru.



Tim juara Kejurprov Bola Voli 2016 ini sekarang sudah rutin dan fokus melakukan latihan tiga kali dalam sepekan. Tempat latihan dilakukan di Gedung Olahraga Rudy Resnawan Banjarbaru dan halaman Polsek Banjarbaru.



Untuk latihan di GOR Rudy Resnawan dilakukan setiap malam Selasa dan malam Kamis. Sementara latihan di halaman Polsek Banjarbaru dilakukan tiap Sabtu sore.



Durasi latihan dilakukan mulai dari dua setengah jam hingga empat jam lamanya. Para atlet bola voli putri Banjarbaru digenjot fisiknya.