Serunya Adu Balap Mobil 'Ngepot' dalam Mal

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU- Mal sudah akan tutup, tapi suara decitan ban dan mesin di atas sirkuit belum berakhir, Sabtu (28/1). Pengunjung dan pegawai Q Mall, Banjarbaru tadinya akan bergegas pulang, teralihkan fokus pandangannya untuk melihat-lihat.

Mereka antusias mengambil beberapa gambar menggunakan telepon pintar, memotret aksi mobil-mobil itu melakukan drifting pada sirkuit khusus di lantai dua Q Mall. Satu-satunya mal di Kota Banjarbaru itu pun menjadi semarak, jadi tontonan seru ketika mobil-mobil mini itu melakukan manuver, seperti memutar, berbalik, bahkan tabrakan.

Bagi Anda yang belum mengenal istilah drifting, mungkin lebih mudah memahaminya dengan menyaksikan film berjudul ‘The Fast and the Furious:Tokyo Drift’. Drifting adalah kemampuan mengendalikan mobil baik di turunan maupun tanjakan dan belokan tajam dengan memainkan gas dan rem tangan. Nah, lebih kurangnya drifting seperti pada film best seller itu.

Nah, mini RC ini dibikin seperti drifting sesungguhnya, bedanya di alkuakn di dalam sirkuit mini di sebuah mal. Beda lainnya, tentu saja bukan mobil dengan ukuran sebenarnya. Tapi miniatur mobil dengan skala 1:28. Ternyata sangat mengasikkan untuk ditonton.

Terlihat banyak penonton yang cengar-cengar sendiri melihat mobil drift mini itu menari-nari di atas lintasan yang berberntuk kotak ukuran 6x10 meter, disekat-sekat menggunakan pipa pvc.

Mobil Mini RC Drift. Walau bentuknya mini, deru bisingnya seperti suara mesin F1--dalam skala kecil, tentunya. Driver melakukan kemudi menggunakan radio kontrol di trek balap yang kecil dan rumit itu.

Drifting dengan mobil mini RC itu tidak memiliki start atau finish, melainkan hanya terus pergi berkeliling dan bergaya. Ngepot dan ngepot terus, tidak heran bila pada lintasan buatan itu banyak tikungan dibanding trek lurus.

Ketika mobil berada di trek dan pengendali berada di tangan, semua pembalap memiliki satu kesamaan. Tekad mereka adalah ngepot dengan gaya.

Apakah gampang ? Tidak, perlu skill, mental, dan kesabaran. Padahal hanya gunakan telunjuk kiri untuk maju mundur dan jemari tangan kanan untuk memutar kemudi belok kanan dan kiri.

“Hobi balap tersalur dengan mini rc, apalagi ini dalam mal. Ada sensasi dan adrenalinnya terasa karena banyak masyarakat pengunjung mal menonton," ucap Ecoel (26).



Pegawai Balitbangda Pemprov Kalsel ini menjadikan permainan mini RC drift sebagai pelampiasan hiburan dari sibuknya pekerjaan. Senang kumpul bersama komunitas mini RC yang belakangan ini menjadikan mal sebagai sirkuit dan ajang kongkow.