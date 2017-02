Fuad Rogoh Kocek Belasan Juta Rupiah Demi Mini RC

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU- Bisa ngepot dan bergaya tidaklah didapat dengan murah. Hanya karena mereka mobil kecil, bukan berarti tidak berbiaya besar. Fuad rela habiskan belasan juta rupiah untuk 'membangun' mobil mini RC.

Bagi Anda yang belum mengenal istilah drifting, mungkin lebih mudah memahaminya dengan menyaksikan film berjudul ‘The Fast and the Furious:Tokyo Drift’. Drifting adalah kemampuan mengendalikan mobil baik di turunan maupun tanjakan dan belokan tajam dengan memainkan gas dan rem tangan. Nah, lebih kurangnya drifting seperti pada film best seller itu.

Nah, mini RC ini dibikin seperti drifting sesungguhnya, bedanya di alkuakn di dalam sirkuit mini di sebuah mal. Beda lainnya, tentu saja bukan mobil dengan ukuran sebenarnya. Tapi miniatur mobil dengan skala 1:28. Ternyata sangat mengasikkan untuk ditonton.

Bagi banyak pemilik mobil mini RC drifting, balapan adalah komitmen dari setiap detail yang sudah mereka bangun. Mereka amat memperhatikan modifikasi mesin. Misalnya, untuk meningkatkan kecepatan adalah dengan menambah daya baterainya, kemudian memakai ban khusus yang ringan dan juga dirancang untuk menyerupai produsen roda yang digunakan pada mobil drift balap profesional.

Juga kenyamanan dan sensitifitas radio control yang digengam tidak jadi masalah meski sedot anggaran mahal. Usianya sudah 40 tahun, Fuad warga Kampung Jawa Martapura yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja swasta ini sampai rela menyiapkan anggaran khusus tiap bulannya demi mobil milinya jadi raja trek dalam mal.

"Ada yang murah, Rp 750 ribuan. Kalau mobil rc mini milik saya kisaran Rp 3,7 juta karena sudah di modifikasi. Kecepatannya bisa lebih dari 50 kilometer perjam," kata Fuad.

Demi mengimbangi kelincahan mini rc miliknya itu, dia kembali harus rogoh kocok yang justru lebih mahal yakni radio kontrol sebagai pusat kendali. " Radio kontrol lain lagi harganya, Rp 7 juta karena lebih sensitif dan serba digital," ucapnya.

Sampai berburu ke luar daerah untuk dapat radio kontrol digital itu. Terlihat canggih lengkap dengan layar lcd berwarna, lengkap dengan menu pilihan yang bisa atur kecepatan dan responsif ketika mengendalikan mini RC. " Futaba 4px color display," ujarnya.

Rajin belanja. Dia siapkan budget khusus Rp 500 ribu tiap bulan untuk kebutuhan onderdil dan aksesoris, juga perawatan.

Ebby (28), warga Indrasari juga demikian. Berpengalaman ikut event di Surabaya, Bali dia jadikan RC mini sebagai latihan, karena spesialis dia sebenarnya RC Buggy--rc mobil offroad ban besar--.

"Main mini rc untuk melatih tangan agar tidak kaku. Mini rc lebih kecil justru menantang saat pengendalian. Saya punya kisaran Rp 4 juta. Kalau termahal ya mobil Rc Buggy saya kisara Rp 25 juta karena sudah kelas kompetisi," katanya. (kur)