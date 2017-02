Harga Jual dan Beli Emas Antam Naik Rp 4.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) pada perdagangan awal Februari ini terpantau naik Rp 4.000 per gram.

Pada Rabu (1/2/2017) ini, harga jual emas batangan Antam ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 587.000 per gram. Jumlah itu naik dari harga perdagangan akhir Januari kemarin, yakni Rp 583.000 per gram.

Sementara itu harga buyback (beli kembali) juga terpantau naik Rp 5.000 per gram.

Pada hari ini, harga beli kembali berada di angka Rp 517.000 per gram atau naik dari harga perdagangan kemarin sebesar Rp 512.000 per gram. (KOMPAS.com)

Berikut adalah harga jual emas batangan Antam sebagaimana dikutip dari situs Logammulia.com:

- emas 2 gram Rp 1.134.000, dengan harga per gram Rp 587.000.

- emas 3 gram Rp 1.683.000, dengan harga per gram Rp 561.000.

- emas 4 gram Rp 2.232.000, dengan harga per gram Rp 558.000.

- emas 5 gram Rp 2.790.000, dengan harga per gram Rp 558.000.

- emas 10 gram Rp 5.530.000, dengan harga per gram Rp 553.000.

- emas 25 gram Rp 13.750.000, dengan harga per gram Rp 550.000.

- emas 50 gram Rp 27.450.000, dengan harga per gram Rp 549.000.

- emas 100 gram Rp 54.850.000, dengan harga per gram Rp 548.500.

- emas 250 gram Rp 137.000.000, dengan harga per gram Rp 548.000.

- emas 500 gram Rp 273.800.000, dengan harga per gram Rp 547.600.