Pria Ini Mencari Gadis yang Ditemui di Bus 54A, Hingga Pasang Spanduk di Toko 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Terkagum-kagum dengan seorang penumpang, membuat pria ini gila. Hingga ia rela mencari sang gadis impian.

Bus 54A

Berawal dari bus yang ia naiki dengan jurusan 54A, dari Pearse St ke Elleborough, pria di Dublin, Irlandia ini melihat sosok gadis pujaan.

Dilansir Mirror dari Dublin Live, spanduk dari sang pria terpajang di toko antik, Clifford Antiques di Dublin.

Pria ini mencari seorang perempuan yang menaiki bus 54A, jurusan Pearse St ke Ellenborough dengan ciri-ciri, mengenakan topi berbulu putih, headphone, dan memiliki senyum yang manis.

Pria ini bahkan mengungkapkan kekagumannya melalui sebuah lagu yang juga ia tuliskan dalam spanduk yang dipajang.

Berita ini diketahui media usai salah satu akun memposting foto spanduk di akun twitternya.

Akun @malteasermia memposting foto dengan caption, "Romantis atau menakutkan? Ini terlihat di Clifford Antiques di Pearse St... @broadsheet_ie".

Dalam spanduknya tertulis, "To the girl on the 54A, white pfullyhat, headphones & beautiful smile"

(Untuk gadis yang naik 54A dengn topi berbulu putih, headphone, dan senyum yang manis). Ia kemudian menuliskan sebuah syair lagu.

"I run for the bus dear, while riding, i think of us dear,

i say a little prayer for you, at work i just take my time,

and all through my coffee break time, i say a little prayer for you

forever and ever, you'll stay in my heart, and i will love you"

Di tulisan akhir spanduk itu ia menuliskan 'tolong hubungi aku 0852068862'.

Tidak diketahui jelas siapa pria ini dan apakah sudah menemukan sang gadis pujaan yang ia lihat di bus.