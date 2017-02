Mobil Mini RC Rusak, Tenang Saja Ada Mekaniknya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU- Bermain Mini Mobil RC drifting memang mengasyikkan. Kecepatannya bisa mencapai lebih dari 25 kilometer per jam. Tentu pencapaian kecepatan maksimal itu bukan hitungan mainan lagi, melainkan sudah masuk hobi profesional.

Akibatnya, sama juga dengan balapan nyata, kecelakaan pun kerap terjadi, dan mobil pun bisa hancur. "Pasti bukan saat yang menyenangkan buat pemiliknya," ucap Syaifulah.

Syaifulah (28), lebih khusus sebagai mekanik. Di arena Mini RC di lantai dua Q-Mall, Banjarbaru, ia banyak memantau mobil yang adu balap. Untuk jenis rc adventure, offroad, RC drift mini dia akui bisa atasi kerusakan ketika di lokasi.

Duduk sambil fokus memperhatikan di pit stop. Berbekal obeng, dia juga bawa satu kotak alat, sparepart yang siap digunakan ketika ada kerusakan. Bahkan jenis-jenis ban ukuran mini itu dia hapal tiap karakteristiknya.

Warga Desa Limamar, Astambul, Banjar ini seorang mekanik mini rc drift. Itu sebagai hobi yang dia tekuni. " Ban beda-beda, untuk drift lebih halus dan keras, lain lagi untuk rally yang permukaan ban lebih kasar. Dinamo untuk mobil juga beda, ada yang khusus standar juga untuk kompetisi, harganya pun beda lagi untuk kompetisi dinamo lebih mahal," bebernya.

Bagaimana dengan mereka yang masih pemula? Tak perlu khawatir. Deni (26) misalnya, pegawai IT PLN Kalselteng ini meski pemula tapi tidak khawatir karena ketika main ada mekanik dan teman-teman.

Meski bermodal satu mobil dia bisa dibantu rekan lain, untuk sparepaart. " Serunya kumpul teman, bisa kanibal join dan pinjam sparepart teman. Kebersamaannya, mini rc saya bahkan masih standar, ada mekanik tenang saa. Saya suka sejak jaman Tamiya, jadinya suka Mini RC," katanya.

Bagi Anda yang belum mengenal istilah drifting, mungkin lebih mudah memahaminya dengan menyaksikan film berjudul ‘The Fast and the Furious:Tokyo Drift’. Drifting adalah kemampuan mengendalikan mobil baik di turunan maupun tanjakan dan belokan tajam dengan memainkan gas dan rem tangan. Nah, lebih kurangnya drifting seperti pada film best seller itu.

Nah, mini RC ini dibikin seperti drifting sesungguhnya, bedanya di alkuakn di dalam sirkuit mini di sebuah mal. Beda lainnya, tentu saja bukan mobil dengan ukuran sebenarnya. Tapi miniatur mobil dengan skala 1:28. Ternyata sangat mengasikkan untuk ditonton.