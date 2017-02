Yuk Dukung Dian Jadi Duta STIE Indonesia Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penyanyi Banjarmasin Dian Elsari ikut meramaikan ajang Duta Putra-Putri Kampus STIE Indonesia Banjarmasin 2017.

Di ajang ini Dian yang menjadi finalis mengincar untuk menjadi Duta Favorit STIE Indonesia Banjarmasin 2017.

Oleh karenanya Dian pun meminta dukungan para pecinta media sosial dengan memberikan Link instagram miliknya ke media sosial.

"Bantu dukung ya di acara Duta kampus STIEI BANJARMASIN. Dengan cara like fotoku di ig Bem STIEI BANJARMASIN. Atau dengan cara buka link ini dan like fotonya ya https://www.instagram.com/p/BP4-Ol0AKmd/. Makasih yang udah mau bantu like," kata Dian.

Caranya gampang kata Dian dengan melike foto sebanyak-banyaknya di foto peserta yang akan didukung.

Jangan lupa Dian juga mengingatkan untuk datang dan saksikan malam Grand Final Putra Putri Kampus 2017 nanti.