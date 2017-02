Ini Lima Besar Negara Eropa yang Investasi ke Indonesia Lima Tahun Terakhir

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - ‎Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya meningkatkan aliran penanaman modal ke Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Salah satu yang dibidik adalah dari Eropa. Thomas Lembong, Kepala BKPM menyebutkan, dalam lima tahun terakhir mengalir ke Indonesia sebesar 13,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 172,9 triliun (kurs Rp 13.000 per dolar AS).

"Lima besar investasi dari Eropa yang masuk ke Indonesia adalah dari Belanda, Inggris, Perancis, Luxemburg dan Jerman," kata Kepala BKPM, Thomas Lembong, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Menurut Tom, nilai investasi dari Eropa tersebut mayoritas masih terpusat di Pulau Jawa sekitar 46 persen dan diharapkan ke depan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi BKPM akan mengarahkan investasi yang dilakukan juga dapat menjangkau daerah-daerah investasi di luar Pulau Jawa," ucapnya.

Beberapa perusahaan Eropa ternama yang menanamkan modalnya di Indonesia di antaranya berasal dari sektor otomotif, telekomunikasi, energi dan mineral, aviasi serta komponen otomotif. ‎



Berdasarkan sektor, nilai investasi yang masuk dari Eropa pada tahun 2012-2016 tersebut disumbang oleh sektor kimia dasar dan farmasi dengan porsi mencapai 26 persen, diikuti oleh sektor pertambangan 20 persen dan pergudangan dan telekomunikasi mencapai 15 persen.



"Ada beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pemerintah seperti pembangunan sarana penunjang bagi pariwisata, serta infrastruktur maupaun sektor industri terkait dan sektor maritim," papar Tom. (*)