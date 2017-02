Lama Tak Nongol, Sungguh Tak Diduga Kondisi Bintang Film Rudy Wowor Kini Mengenaskan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lama tak terlihat di layar televisi, kondisi aktor kawakan Rudy Wowor membuat netizen sedih.

Aktor senior, yang juga berprofesi sebagai penari ini sudah sekian lama tak terlihat.

Sampai akhirnya, akun Facebook Michael Wowor memposting fotonya.

Dalam foto tersebut, Rudy terlihat terbaring di sebuah tempat tidur dengan seprai merah.

Rudy, terlihat sangat kurus dalam foto tersebut.

Dia juga mengenakan jaket tebal.

"Pap..

i know u can do it pap! and u promise for gettin better and healthy!

Papa jangan khawatir karena kita akan selalu ADA utk papa..

we LOVE you Dad".

Begitu keterangan yang tertulis dalam keterangan foto.

Foto tersebut diposting pada Kamis (2/2/2017), sekitar pukul 16.00 WIB.

Tertulis pula lokasi berada di Rumah Sakit Pusat Polri R.S. Sukanto , Kramatjati , Jakarta Timur.

Sampai dengan pukul 19.00 WIB, postingan itu sudah mendapat banyak respon dari netizen.

Darling Murdijanto : Aduh om rudy sakit..? Michael, saya darling murid nari dan fashion show nya om rudy dulu.. michael dan dina masih kecil banget waktu itu.. semoga lekas sembuh yaaa doa dari jauh.

Michael Wowor : Iya nih, Makasih yah doanya

Aty Sinuko : Turut prihatin ya u kesehatan Rudy Wowor...semoga cepat sembuh

Dina Antari : syafakillah ya buat bokap...semoga cepet diangkat penyakitnya

Prameshwari 'Imesh' Sugiri : Oom Rudy kenapaaaa? Doa dari kami Keluarga Sugiri semoga cepat sembuh ya... kisses utk Tt Reni, Dina, Michael semua.

Menurut sang anak, Rudy Wowor tengah menderita sakit prostat.

"Papa sakit prostat," jawab Michael Wowor saat dihubungi TribunnewsBogor.com lewat jejaring sosial Facebook, Kamis (2/2/2017).

Namun Michael tak menuturkan kondisi dari Rudy saat ini. Dia pun tidak menjelaskan sejak kapan Rudy dirawat di rumah sakit.

"Papa lagi dirawat di Rs Polri Kramatjati mas," tutup Michael.