Pembukaan Perdagangan Saham Kurang Bergairah, IHSG Melemah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah di level 5.327,02 pada pembukaan perdagangan saham Kamis (2/2/2017) pukul 09.00 WIB. Hingga pukul 09.24 WIB, IHSG berada di posisi 5.327,02 atau turun 0,14 poin (-0,003 persen).

Seluruh indeks sektoral pendukung bursa dibuka menguat tipis kecuali sektor infrastruktur yang turun tipis 0,05 persen.

Pembukaan perdagangan saham di Kamis kurang bergairah. Hanya 17 saham yang dibuka naik, 7 saham dibuka turun dan 20 saham dibuka pada posisi sama.

Namun, aksi jual oleh investor asing menekan IHSG. Tercatat net foreign sell di semua papan perdagangan dan di pasar reguler berbagi angka sama, yakni Rp 3,1 miliar.

Sementara itu dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau turun 7 poin ke level 13.375 per dollar AS, dari level penutupan di Rabu, yakni di 13.368 per dollar AS.

Sebelumnya di bursa AS, tiga indeks acuan di Wall Street terkerek oleh kenaikan saham Apple sebesar 6,1 persen. Jika saham Apple tidak naik, maka bursa saham AS kembali memerah.

Pada perdagangan saham Rabu waktu setempat, tercatat indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,14 persen atau naik 26,85 poin ke leve; 19.890,94.

Indeks S&P 500 ditutup naik 0,03 persen atau naik 0,68 poin ke level 2.279,55. Sementara indeks Nasdaq Composite naik 0,5 persen atau naik 27,87 poin ke level 5.642,65. (KOMPAS.com)