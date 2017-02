Frank Lampard Pensiun, Ini Hal Mengejutkan yang Diucapkan John Terry

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - John Terry menyebut Frank Lampard yang sehari sebelumnya menyatakan pensiun dari sepak bola, sebagai pemain terbesar Chelsea.

Lampard bermain bersama Terry selama 13 tahun berkarir di Stamford Bridge. Lampard telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea dengan 211 gol dari 648 penampilan.

"Pemain terbesar dalam sejarah klub sepak bola kita," tulis Terry dalam Instagram. "Adalah kebanggaan dan tersanjung bisa bermain dan mengalami semua momen besar bersama kamu."

Terry melanjutkan, "Seorang gentleman baik di dalam maupun di luar lapangan, pemimpin di ruang ganti dan jika saya memilih orang di samping saya di lapangan maka itu adalah Anda."

"Ayah yang hebat untuk dua anak perempuanmu yang cantik-cantik dan saya bangga menyebutmu sahabatku. Semoga beruntung di masa datang, apa pun pilihanmu akan sukses selalu. Love ya Lampsy. LEGEND HERO INSPIRATION + THE BEST EVER."

Lampard bergabung dengan Chelsea pada 2001 dan bersama dengan Terry adalah bagian dari inti pemain yang menikmati salah satu periode paling berhasil dari sejarah klub ini sebelum Terry sendiri pensiun pada 2014.

Rekan seangkatan mereka, Jamie Redknapp, juga menyanjung habis-habisan Frank Lampard.

Jamie Redknapp meyakini Frank Lampard adalah gelandang pencipta gol yang terbesar dan akan menjadi manajer sepak bola yang hebat.

"Pemain yang luar biasa. Manakala Anda bicara mengenai gelandang yang ingin Anda sebutkan maka Frank adalah gelandang pencipta gol yang terbesar, tidak hanya di Liga Utama Inggris, mengingat apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia capai," kata dia kepada Sky Sports.

Lampard menyatakan pensiun dari sepak bola Kamis waktu Inggris. Selama 21 tahun berkarier sepak bola dia telah 106 kali memperkuat timnas Inggris dan menciptakan total 300 gol yang 211 gol di antaranya untuk Chelsea.