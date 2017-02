MotoGP Tunjukkan Foto Motor Baru Marquez dan Pedrosa yang Dirilis di Jakarta, Netizen Protes

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Akun Instagram resmi MotoGP memposting penampakan foto baru dua pebalap Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa.

Motor baru dua pebalap Spanyol ini dirilis secara resmi di Jakarta, Indonesia.

Kedua motor rakitan Honda ini secara resmi diperkenalkan pada Jumat (3/2/2017).

Namun dalam foto postingan Instagram MotoGP ini banyak netizen Indonesia yang terlihat protes.

Netizen yang rata-rata dari Indonesia ini ramai membicarakan perbedaan kecil hingga mencolok dari dua motor ini.

Beberapa diantaranya bingung mengapa dua pebalap dari tim yang sama harus memiliki perbedaan bentuk kecil hingga komponen motor.

"Knalpot nya beda merk.." tulis akun @putrahasian80.

"Kok beda tampak depannya?,yg ada lubang gitu, padahal satu tim," tambah akun @mhmmdsetiawann_.

Akun @anggathe46 pun mengomentari: " Why marc bike and dani bike looks different? @hrc_motogp. (Mengapa motor Marc dan Dani terlihat berbeda?)"

"Different set ups," tambah akun @da0rgd_boy.