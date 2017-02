BREAKING NEWS: Perampok Lukai Kepala Hj Nor Ain Hingga Bersimbah Darah

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Warga Jalan Keraton, Martapura geger menyusul aksi perampokan yang terjadi menjelang waktu salat Jumat, (3/2/2017).



Pelaku menyatroni kios korban di Jalan Keraton yang dijaga Hj Nor Ain (55) dan menyebabkan korban terluka parah di kepala akibat pukulan benda tumpul yang bersarang di kepala.



Terlihat Hj Nor Ain pun dilarikan ke IGD RSUD Ratu Zalecha. Petugas IGD, tengah menjahit tiga mata luka yang membuat kepala Hj Nor Ain seketika mengeluarkan darah.



"Korban terluka akibat pukulan benda tumpul. Ada tiga mata luka yang terjadi pada kepala Korban,"kata petugas medis.



Anak korban, Umi Kulsum (16) mengaku tidak mengetahui kronologis yang dialami ibundanya.



"Saat saya keluar rumah melihat ke kios saya lihat mama sudah tergeletak bersimbah darah,"ujar Umi (16).(wid)