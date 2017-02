Harga Minyak Dunia Naik Berkat Kesepakatan Produsen

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Harga minyak dunia naik pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena pasar melihat beberapa produsen minyak sepenuhnya mematuhi kesepakatan pemotongan produksi yang dicapai tahun lalu.

Laporan-laporan media mengatakan produsen minyak termasuk Rusia, Arab Saudi dan Irak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka lebih cepat dari jadwal mereka dalam mengurangi produksi sebagai bagian dari kesepakatan untuk menyeimbangkan kembali pasar.

Berita bahwa Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada beberapa entitas dan individu Iran menambahkan volatilitas dalam perdagangan hari ini.

Para analis mengatakan berita-berita utama tentang negara-negara Teluk kemungkinan memicu respon dari pasar.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret bertambah 0,29 dolar menjadi menetap pada 53,83 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, bertambah 0,25 dolar AS menjadi ditutup pada 56,81 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.