Kebijakan Anti-Imigran Trump Ternyata Ditunda, Laju Pengungsi Segera Masuk AS

Para pengunjuk rasa menggelar aksi di depan Bandar Udara Internasional Los Angeles, 29 Januari 2017, untuk menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump.

BANJARMASINPOST.CO.ID, WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Sabtu atau Minggu WIB (5/2/2017) telah memulai langkah untuk menerima arus masuk pengungsi, termasuk dari Suriah.

Para pengungsi tersebut diperkirakan akan mulai masuk ke AS pada Senin atau Selasa WIB (7/2/2017).

Seperti yang telah diberitakan, seorang hakim federal di Seattle, memerintahkan penundaan sementara berskala nasional terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang warga tujuh negara Muslim masuk ke AS.

Keputusan yang diambil hakim James Robart ini berlaku secara nasional setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gugatan jaksa agung negara bagian Washington, Bob Ferguson terhadap kebijakan Trump tersebut.

Sebelumnya, pada 27 Januari lalu, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menunda program pengunsi hingga 120 hari ke depan, kecuali bagi pengungsi Suriah, yang berlaku tanpa batas waktu.

Sebuah pesan elektronik yang diterima dan didalami oleh kantor berita Reuters, mengungkap, Deplu AS bersama tim hukum dan kolega dari lintas negara, sedang menyesuaikan kondisi tersebut.

Seorang pejabat di lingkungan Deplu AS yang tak diungkap identitasnya mengatakan bahwa, gelombang pertama pengungsi diperkirakan akan datang pada Senin mendatang.

Dalam pesan elektronik itu disebutkan bahwa Pemerintah AS telah meminta lembaga internasional untuk urusan pengungsi kembali melakukan pendataan seluruh pengungsi yang sebelumnya dijadwalkan masuk ke AS.

"Kami menitikberatkan perhatian kepara para pengungsi yang seharusnya melakukan perjalanan pada tanggal 17 Februari," demikian tertulis dalam email itu.

"Kami meminta agar jadwal kedatangan mereka bisa terjadi pada Senin ini, hari pertama hari kerja di awal minggu, jika mungkin."

"Kami memahami bahwa para pengungsi membutuhkan waktu dan mungkin belum siap berangkat dengan pemberitahuan yang mendadak ini," demikian bunyi email itu kemudian.

Terkait kabar itu, Jurubicara PBB Leonard Doyle, mengatakan kepada the New York Times bahwa kini tercatat ada sekitar 2.000 pengungsi yang telah siap untuk melakukan perjalanan ke AS.

Namun memang, tak lazim pengungsi masuk ke AS pada akhir pekan. Demikian dikatakan petugas Deplu AS tadi.

Deplu AS menegaskan bahwa masuknya pengungsi ini tak mengurangi ketentuan ketat dalam proses penerimaan pengungsi sebelum masuk ke wilayah AS.